Aegean comunica le misure di sicurezza per i voli estivi

Operativi i nuovi protocolli di sicurezza per la ripartenza dei voli estivi di Aegean. La compagnia aerea ha infatti adottato le sue misure in collaborazione con le autorità, che prevedono rigide procedure per l’imbarco e il servizio in volo. Oltre ai protocolli di igiene, pulizia e disinfezione degli aeromobili, l’aerolinea ha infatti stabilito l’uso obbligatorio della mascherina a bordo sia per l’equipaggio che per i passeggeri, l’imbarco di un solo oggetto personale (laptop o borsa da donna) o di un bagaglio fino a 8 kg ed inoltre tre file di sedili saranno lasciate libere nel caso in cui sia necessario isolare un passeggero con potenziali sintomi.

Per evitare file o altri contatti tra passeggeri, la compagnia aerea ha predisposto il collocamento di speciali divisori nelle biglietterie e nei banchi di check in e durante l’imbarco è stata adottata la politica del ‘senza contatti’, pertanto ai passeggeri viene richiesto di scansionare i documenti di viaggio (carta d’imbarco) in modalità automatica.

Infine Aegean ha già raddoppiato le procedure di pulizia a bordo e il sistema di riciclaggio dell’aria a bordo degli aeromobili è dotato di filtri Hepa (High Efficiency Particulate Arrestors) che cattura fino al 99% di batteri e eventuali virus nell’aria della cabina.

Con queste misure di prevenzione e sicurezza sanitaria Aegean ritiene di poter assicurare la regolarità dei voli per la Grecia e allinearsi ai promettenti risultati positivi che il paese ha già raggiunto nel ridurre al minimo i contagi Covid-19, risultando uno dei territori europei con i più bassi indici di contagio.