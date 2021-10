Advunite invita gli agenti di viaggi a protestare a Rimini













Si è tenuta a Napoli l’assemblea nazionale di Advunite, in cui l’associazione ha annunciato battaglia: “Non ci piace l’apertura dei corridoi come è stata fatta, perché crea un’alterazione di mercato a favore di pochi”. Da parte della sigla la chiamata a raccolta degli agenti di viaggi: “Vedremo al Ttg di che pasta sono fatti. Proponiamo una protesta simbolica uscendo tutti all’entrata dei politici per l’inaugurazione”.

Advunite ha sottolineato anche che continuerà “a parlare di aiuti e ristori finché il governo vieterà la vendita di viaggi in contrasto con la Costituzione”, e chiederà allo stesso “di essere più tempestivo, non arrivando a emettere decisioni e decreti la sera prima della scadenza dei precedenti”. Tra le richieste anche la proroga della cassa integrazione “senza indugio e velocemente”.

All’assemblea partenopea sono stati nominati due nuovi consiglieri: Francesco Di Prisco e Salvatore Cerbone, in sostituzione di due dimissionari. Preannunciata, inoltre, “una grossa novità per le agenzie associate con il riconoscimento verso il cliente finale”.

Sterzata, infine, nella lotta all’abusivismo con la richiesta di “sempre maggiori controlli per la regolarità delle licenze e dei relativi adempimenti”.

“In un momento di grossa crisi per il settore agenziale – conclude Advunite – non è possibile che vengano erogati fondi ad agenzie non in regola”.