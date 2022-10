Advunite attacca le low cost: “Non sono affidabili”

Caos voli e cancellazioni. “Le compagnie aeree low cost viaggiano con contributi statali, dovrebbero garantire i collegamenti in sicurezza, ma lo fanno? Sicuramente sono serviti a collegare le città con il metodo del collegamento diretto e fanno viaggiare i giovani incrementando il turismo, ma non sono affidabili perché spostano i voli, non solo come orario ma come giorni, cancellano senza dare alcuna riprotezione ai passeggeri e soprattutto applicano in maniera indiscriminata un’azione vessatoria nei confronti degli agenti di viaggi i quali sopportano e supportano le loro mancanze”, si legge in una nota divulgata da Advunite.

Quest’estate, prosegue l’associazione delle agenzie, “per esempio due compagnie low cost hanno cambiato i giorni di partenza tra alcune città senza dare alcun rimborso ai clienti, hanno spostato di giorni le partenze di alcuni voli. Senza tediare vorremmo capire quale organismo debba intervenire poiché tutti quelli interpellati rimandano a un altro organismo senza fare niente. Tramite i nostri legali abbiamo appena presentato un ennesimo ricorso, ma siamo da soli a combattere contro il silenzio istituzionale”.

“Al nuovo ministro del Turismo sarà la prima cosa che chiederemo: basta sovvenzioni pubbliche alle compagnie low cost. Potremmo continuare a dire tanto ma ci fermiamo qui sperando in un immediato riscontro con il nuovo ministro”.