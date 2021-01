Adv Unite richiama il Mibact: “Risposte certe sul fondo perduto”













Le agenzie di viaggi chiedono certezze al Mibact circa il mancato pagamento del fondo perduto per agenzie di viaggi e tour operator, relativo al bando scaduto a ottobre.

“Non si comprende il perché del mancato pagamento – si legge nella nota di Adv Unite – che crea una situazione abbastanza grave e soprattutto di favore verso alcune aziende che invece hanno avuto già il pagamento senza neanche gli adeguati controlli da parte delle forze dell ordine. Tra l’altro sono state pagate imprese chiuse, imprese con importi maggiori di quanto stabilito dalla legge e non sono state pagate aziende anche con regolare Durc. Tutte le associazioni di categoria non hanno alcun documento condivisibile e ognuna ha dato indicazioni diverse sulle modalità di erogazione più volte annunciate”.

Le agenzie di viaggi, spiega l’associazione, “stanno morendo e chiedono quanto dovuto nel rispetto del bando e degli allegati pubblicati dal Mibact per ben due volte nell’arco di un mese con conseguenze inimmaginabili. Ormai non si contano le pec inviate dalle agenzie senza nessuna risposta, nonostante gli annunci più volte ascoltati .Chiediamo rispetto e risposte certe. La nostra pazienza è terminata da tempo e molte aziende non sono neanche rientrate in questo bando per motivi non chiari. Le agenzie di nuova apertura, le associazioni in partecipazione e così via sono state totalmente abbandonate. Il governo deve darci una risposta chiara e veloce”.