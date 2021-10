Adv selezionate e formazione: la nuova strategia Boscolo Gift Collection













Si arricchisce di nuove proposte la Boscolo Gift Collection, che in vista del periodo natalizio lancia sul mercato la nuova serie “Extraordinary”, cofanetti per regalare viaggi esperienziali di alto livello, venduti in pacchetti da due o tre notti a seconda della destinazione.

Cinque le nuove destinazioni: New York, Parigi, Istanbul, Marrakech e Londra, dove sarà possibile vivere esperienze suggestive come il volo in elicottero privato guardando dall’alto la Grande Mela, o una crociera privata sul Bosforo, o un tour a bordo di una mongolfiera sopra i mercati marocchini.

Oltre alla serie Extraordinary, Boscolo aggiunge altre due esperienze italiane ai Gift: Riflessi di Murano, con una visita a un’antichissima vetreria, e A caccia di tartufi ad Alba, per un’esperienza accompagnati da un esperto tartufaio e dal suo cane, con inclusa cena proprio a base di tartufi.

«I cofanetti sono un prodotto sempre più di punta nella nostra offerta – sottolinea il direttore commerciale di Boscolo Tours, Salvatore Sicuso (nella foto con Chiara Carraro, responsabile prodotto della divisione Boscolo Gift) – Le vendite dei Boscolo Gift nel periodo pandemico sono andate decisamente al di sopra delle aspettative, addirittura in percentuale sono andate meglio dei viaggi. Probabilmente perché il prodotto permette di regalare un sogno; è come una promessa di viaggiare, non appena si potrà».

Al successo delle vendite ha contribuito in maniera sostanziale la distribuzione trade, che infatti conta già per quasi il 95% delle vendite dei Boscolo Gift, e che rimane un asset su cui l’azienda vuole investire sempre di più, focalizzandosi però non tanto sulla quantità dei punti vendita, quanto sulla scelta certosina di rivenditori che siano perfettamente in linea con il posizionamento dei prodotti Boscolo. «Negli ultimi anni abbiamo quasi dimezzato il numero delle agenzie nostre affiliate, che adesso sono scese a circa 1.500. Abbiamo così modo di formarle adeguatamente, stabilendo un rapporto più solido e di qualità».

E proprio in un’ottica di formazione strutturata è stato lanciato il programma Boscolo Gift Expert, per dare agli agenti di viaggi gli strumenti adeguati di conoscenza per vendere al meglio la Boscolo Gift Collection.

Il programma è già partito il mese scorso, a Verona, con il primo di una serie di eventi itineranti nelle principali città italiane, chiamati “Il regalo perfetto”.

Durante questi eventi, i partecipanti hanno modo – anche tramite attività come challenge e giochi – di acquisire gli strumenti tecnici su come costruire dei pacchetti regalo per viaggi di lusso.

Grande focus anche sul visual merchandising, a cui nel programma di formazione sono dedicati dei webinar specifici con dei professori universitari (il prossimo a novembre): «Per noi l’aspetto della confezione, della presentazione e del packaging è importante tanto quanto la qualità del prodotto – sottolinea Sicuso – Molti studi americani dimostrano che le persone sono più disposte ad acquistare un prodotto se il packaging è accattivante e comunica qualcosa. Questo concetto non cambia se parliamo di vendita di viaggi, ma per qualche motivo nel mondo del turismo il visual merchandising non è molto considerato. Noi vogliamo invece sensibilizzare sull’importanza dell’esposizione e della confezione, soprattutto per prodotti come Boscolo Gift, perché rendono tangibile un’esperienza, ed esporre in un certo modo può fare davvero la differenza nelle vendite finali».

Previsti nel piano di formazione anche webinar e visite per conoscere personalmente i fornitori e le esperienze proposte.

Oltre alla formazione costante, il programma Gift Expert prevede anche altri vantaggi per gli affiliati, soprattutto in termini di visibilità nello store locator del sito su cui l’azienda ha investito molto anche per quanto riguarda il Crm, promozioni dedicate, e selezione di alcuni prodotti che saranno distribuiti solo alle agenzie affiliate.