Adv Overview, il database delle agenzie di viaggi di Astoi













Fare filiera e colmare le ormai annose lacune di Infotrav, il portale pubblico che avrebbe dovuto offrire informazioni in tempo reale sulle agenzie di viaggi legalmente operanti nel nostro Paese, che però non è aggiornato e di conseguenza non tutela i consumatori che si rivolgono ai professionisti del turismo organizzato.

È questo l’obiettivo di Adv Overview, piattaforma creata da Astoi Confindustria Viaggi il cui lancio ufficiale è fissato per lunedì 11 luglio, pronta a rappresentare un vero e proprio punto di svolta per monitorare la regolarità delle adv che nel proprio ruolo di intermediarie collaborano con i tour operator associati.

Il mega progetto Astoi – che dunque raccoglie a livello nazionale dati obbligatori per legge come licenza, polizza Rc, copertura fallimento e insolvenza – era stato avviato a gennaio 2020, ma la pandemia e il conseguente blocco del settore aveva messo in stand by l’operazione; questo prezioso lasso di tempo è stato utilizzato dall’associazione per migliorare e affinare maggiormente le funzionalità del sistema.

Adv Overview si inserisce in questa importante fase di rilancio del turismo italiano con il piede sull’acceleratore, già forte di un database anagrafico di circa 8mila agenzie di viaggi italiane, permettendo alle stesse di verificare e aggiornare la correttezza dei dati già riportati nell’anagrafica; e di comunicare i dati e inserire i documenti richiesti dalla legge per il regolare svolgimento dell’attività.

La piattaforma consente così di semplificare la trasmissione delle informazioni ai tour operator in un unico repository, senza dover inviare dati e aggiornamenti a ciascun operatore.

«Se vogliamo poter dire al consumatore che affidarsi a tour operator e agenzie di viaggi significa avere maggiori tutele, non possiamo prescindere dal fatto che tutti gli attori della filiera debbano operare in conformità con le norme vigenti – ha commentato Pier Ezhaya, presidente Astoi – In mancanza di garanzie certe, tutti gli anelli della catena del valore ne vengono penalizzati e l’intero messaggio viene compromesso. La lotta all’abusivismo così come il contrasto a chi non ha coperture contro l’insolvenza, sono azioni che puntano a proteggere il mercato attraverso la tutela dei consumatori».

La piattaforma, il cui software è stato creato internamente da Astoi, non si limiterà ad archiviare le informazioni inserite; all’opposto sarà in grado di inviare anche alert relativi ai documenti in scadenza o non pervenuti e di elaborare statistiche su diverse tipologie di dati, con particolare riferimento alla compliance del mercato.

«Dopo due anni di profonda crisi, di blocco dell’attività e con un consumatore molto più attento ai criteri di sicurezza, oggi è ancora più importante essere certi che la distribuzione del prodotto avvenga attraverso una filiera totalmente in regola; a maggior ragione vanno chiaramente valorizzate le agenzie di viaggi che hanno sempre operato correttamente. Sappiamo che l’obiettivo che ci poniamo è molto ambizioso e che chiediamo un grande sforzo di collaborazione alle adv, ma siamo fermamente convinti che il mercato sia pronto a comprendere l’importanza di questi temi e che possa accogliere in modo positivo il nostro progetto», ha concluso Ezhaya.