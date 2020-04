Adr, cambio al vertice: Troncone al posto di de Carolis

Cambio al vertice di Aeroporti di Roma. L’amministratore delegato Ugo de Carolis comunica le proprie dimissioni e lascia il posto a Marco Troncone, fino ad oggi responsabile del coordinamento delle attività aeroportuali della controllante Atlantia.

La decisione è giunta al vaglio del consiglio di amministrazione del Gruppo aeroportuale, e risponde alla logica di dare ad AdR una nuova guida in una fase particolarmente delicata per il settore a causa della pandemia di Covid-19.

Nato a Napoli nel 1971, Troncone si è laureato in ingegneria chimica e ha conseguito un master in business administration presso la Bocconi. Negli ultimi 12 anni ha contribuito in modo fondamentale al turnaround di Aeroporti di Roma, inizialmente come consigliere di amministrazione (2009-2011) e per i successivi sette anni come chief financial officer e direttore pianificazione strategica.

A gennaio 2019, Troncone ha assunto la direzione del settore aeroportuale di Atlantia in Italia e all’estero. Inoltre è amministratore delegato di Azzurra Aeroporti e vice presidente di Aéroports de la Côte d’Azur, oltre che consigliere di amministrazione dell’Aeroporto di Bologna.