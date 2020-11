Adonde Vas Viaggi sfida la crisi con uno shop di lampade artigianali

Lampade artigianali, alcune alimentate con candele – sempre fatte a mano – altre elettriche. È il “nuovo” corner shop di Adonde Vas Viaggi, agenzia di Albano Laziale guidata da Vanessa Costantini, che in un momento in cui di vacanze se ne vendono poche o niente, ha scelto di non rimanere ferma e – così come è già accaduto per Happyland e la sua bottega di Babbo Natale – ha inaugurato la boutique Viaggi & Design.

«In realtà è un’idea che arriva prima del Covid, dalla necessità di diversificare l’agenzia con corner di articoli diversi, e in questo caso l’obiettivo è quello di trasmettere calore e regalare un’insolita atmosfera – ha raccontato Vanessa Costantini – Ciò su cui ho scelto di puntare, e molto probabilmente questo non sarà un corner temporaneo ma se fosse possibile vorrei appunto mantenerlo, sono lampade alimentate con candele o elettriche, realizzate con il prezioso lavoro di un artigiano e della sua Ramazzotti Design. C’è anche la lampada mappamondo, non poteva mica mancare».

Vanessa Costantini ha organizzato tutto da sola: «non ho dipendenti e mi sono impegnata personalmente. Una difficoltà? Sicuramente la consapevolezza che non tutti i miei clienti si sono accorti del cambiamento. Per questo voglio raccontarlo. C’è bisogno di idee e serenità, e visto il delicato momento spero che il mio progetto possa essere un buon esempio».