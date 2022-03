Addio ad Andrea Bongarzoni, storico manager di Ota Viaggi













Non ce l’ha fatta. Andrea Bongarzoni, direttore programmazione di Ota Viaggi, ci ha lasciato sabato scorso dopo una lunga malattia. Sempre sorridente, amico di molti, professionista serio e stimato, lascia un vuoto profondo nel settore.

L’annuncio è arrivato proprio dall’azienda guidata dalla famiglia Aprea, che “con profondo cordoglio si è unita alla famiglia Bongarzoni per la perdita del caro amico”.

«È stato uno dei primissimi manager a entrare in Ota Viaggi, era il mio alter ego e di fatto la persona con più esperienza dopo la famiglia Aprea – ha raccontato Massimo Diana, direttore commerciale del t.o. – Siamo stati fianco a fianco per oltre vent’anni. Per me è stato un amico, un maestro: vengo dalla sua scuola. Nel nostro piccolo mondo era davvero una figura di spicco«.

Ota Viaggi si appresta ora a partecipare alla Bmt di Napoli con Andrea nel cuore: «Ci saremo perché lui amava le fiere, se lo merita».

Alla famiglia Bongarzoni e all’azienda di cui da circa trent’anni faceva parte vanno le più sentite condoglianze de L’Agenzia di Viaggi Magazine.