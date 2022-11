Addio a Giuseppe Bono, ex ad di Fincantieri

È scomparso all’età di 78 anni Giuseppe Bono, ex amministratore delegato di Fincantieri. Ha guidato i cantieri navali italiani per 20 anni, dal 29 aprile 2002 al 15 maggio 2022; al suo posto è poi subentrato Pierroberto Folgiero.

A dare notizia della morte di Bono, l’annuncio su Twitter del ministro della Difesa Guido Crosetto: «Un amico fraterno, grande uomo, straordinario capitano d’industria. Ha dedicato tutta la sua vita a costruire ricchezza per l’Italia. Lo conobbi appena arrivato a Fincantieri, che era in grave difficoltà. Ora ha i migliori prodotti al mondo».

Da Fincantieri arriva il messaggio di cordoglio per il manager scomparso. “Ci lascia un grande condottiero. Per due decenni alla guida di Fincantieri, Giuseppe Bono ha dato un contributo fondamentale per il rilancio della navalmeccanica italiana che oggi può vantare indiscusse leadership mondiali”, scrivono dall’azienda.

«A nome di tutti i nostri colleghi vogliamo ricordare colui che ha rappresentato una figura di riferimento per l’industria nazionale: Giuseppe Bono ha sviluppato e portato avanti una visione coraggiosa e lungimirante, con un’attenzione costante alle persone, raccogliendo sempre le sfide più difficili e perseguendo sempre l’interesse del Paese. Il fermo rispetto del lavoro come valore primario è stata la cifra distintiva e il faro della sua azione. La sua morte addolora profondamente tutta la comunità di Fincantieri che, in un momento così triste, vuol far sentire la sua vicinanza alla famiglia”. Queste le dichiarazioni del presidente di Fincantieri Claudio Graziano e dell’attuale amministratore delegato Pierroberto Folgiero.