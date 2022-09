Addio a Gianluca Andolfi, il ragazzo speciale di Air France-Klm

Quella volta in cui, su un palco di Roma, appena nominata direttore di questo giornale, presi a tremare e tu mi abbracciasti. Unico in una sala gremita ad aver compreso, pur senza conoscermi, il fardello emotivo che mi portavo addosso. E quella volta, qualche anno dopo, che mi raggiungesti per un “pranzo di lavoro”, speso a parlare di tutto fuorché di compagnie aeree.

E quella volta ancora sul treno per Rimini, con l’allora ambasciatore d’Egitto, quando la serietà di certe relazioni lasciò il passo a un’illogica allegria. Un viaggio indimenticabile trascorso a ridere e programmare magie, concluso con il solito “che bello stare insieme, vediamoci più spesso”. Ce lo siamo sempre detti per poi non farlo quasi mai. Lasciando indietro cocktail (che un giorno berremo altrove), chiacchiere (su cui ora fantastico), abbracci (che proprio adesso vorrei darti).

Il turismo perde oggi il suo outsider: Gianluca Andolfi, responsabile comunicazione di Air France-Klm in Italia, un ragazzo che definire “speciale” è banale, benché esatto. Si è spento all’improvviso – giovane e bello come il sole – portando via con sé i suoi tesori: ironia, empatia, leggerezza, discrezione, eleganza. Tutte doti che rendevano Gianluca unico agli occhi di chi, come me, ha avuto il privilegio di intessere con lui una sottile trama di complicità e fiducia.

La sua perdita ci sconvolge. Un fulmine in questo assolato settembre. Non meritava di interrompere così presto il suo ciclo su questa terra. E ci mancherà, mi mancherà. Ma un messaggio forte e chiaro spero gli arrivi lassù: nessuno di noi ti dimenticherà mai.

Buon viaggio, caro mio Gianluca. Alla famiglia, ai colleghi, agli amici, ai suoi affetti più intimi, la sincera vicinanza de L’Agenzia di Viaggi Magazine.