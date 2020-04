Addio a Gabriele Mancusi, signore del turismo dall’Egitto a Garuda

Gabriele Mancusi, alto dirigente della Garuda Indonesia Airlines in Italia, ha lasciato questo mondo alla vigilia dello scorso 25 aprile.

“Gabriele porta con sé la testimonianza della scalata al successo dell’aviazione civile dagli anni ’60, data del rientro in Italia causa il secondo esodo di biblica memoria dall’Egitto dove lui nacque, ad Alessandria – si legge nelle righe che gli ha dedicato un amico come Mario Masciullo – Dopo le esperienze presso Air France e l’olandese Klm, Gabriele si distingue per il suo contributo al successo della Garuda Indonesia Airlines e del turismo italiano verso l’Indonesia”.

Mancusi collaborò anche allo sviluppo delle attività alberghiere di famiglia, iniziate dalla madre in Via Sistina a Roma, fino a fondare il gruppo alberghiero Travelroma, affidando dalla sua dipartita il proseguo della tradizione ai figli Massimo e Marcello.

“Con l’Egitto nel cuore fonda un grande resort a Hurghada sul Mar Rosso. Dagli anni ’70 è co-fondatore della Presidential Nile Cruises, una compagnia di crociere sul Nilo. Ottiene, non ultimo, l’onorificenza di Cavaliere della Repubblica Italiana conferitagli dal presidente della Repubblica, Sandro Pertini”.

Ci piace ricordare Gabriele – conclude Mario Masciullo – dedicandogli i versi del verdiano epilogo in Aida: “A te si schiude il ciel e l’alme erranti volano al raggio dell’eterno dì”.