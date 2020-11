Addio a Claudio Patriarca, fotografo di cinema e viaggi

È scomparso a Roma Claudio Patriarca, fotografo da sempre e cronista di vita: è stato per tanti anni uno degli “obiettivi” più apprezzati nel mondo del cinema, tra scoop e servizi fotografici esclusivi, come quello che accompagnò una celebre intervista a Federico Fellini (di cui divenne amico). Non a caso, Claudio aveva iniziato a collaborare anche per l’Annuario del Cinema, fondato da Alessandro Ferraù (oggi diretto da Alessandro ed Emanuele Masini, nipoti del grande editore, giornalista e sceneggiatore).

Negli anni Ottanta e Novanta, Claudio ha collaborato con prestigiose riviste come Salve. Da molto tempo compagno di vita di Elettra Ferraù, decana del giornalismo turistico italiano, Patriarca era diventato una presenza fissa anche nel mondo dei viaggi: mite di carattere e sempre molto gentile, con tutti, Claudio si era conquistato la simpatia di molti operatori del settore e anche qui aveva lasciato la sua “impronta fotografica” con belle immagini di Paesi e destinazioni turistiche visitate per lavoro.

Da anni, infatti, aveva consolidato una stretta collaborazione sul media online Consigli di Viaggi, diretto dalla moglie Elettra. A lei e all’intera famiglia vanno le condoglianze di tutta la squadra de L’Agenzia di Viaggi Magazine.