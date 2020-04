Addio a Carlo Chiaraluce, professionista del trasporto aereo

Si chiamava Carlo Chiaraluce ed è stato uno dei tanti protagonisti di un settore, quello dell’aviazione commerciale, che ha vissuto i propri anni d’oro tra gli anni Settanta e Ottanta. “Carlo è sfuggito al controllo severo della nostra libertà con la forza prorompente dei Gladiatori romani, vestigie di cui era orgoglioso”, si legge nelle righe commosse che gli ha dedicato un amico come Mario Masciullo.

“Era sempre stato fiero di appartenere alla categoria della Gente dell’Aria“. Una grande famiglia il cui centro operativo si concentrava nelle due arterie centrali: via Barberini e via Bissolati scherzosamente in competizione come nelle fazioni dei Rioni del Palio di Siena, ma cuori pulsanti sempre uniti dai rapporti sociali dell’Agorà dell’interline. Agorà lentamente dissoltasi dagli anni ’80, inizio di un cambiamento epocale”.

“Poi, la carriera di Carlo iniziata con la Trans World Airlines (Twa) a Roma nel ruolo di Cadetto, era progredita con successo”. Entrato in seguito a far parte del settore commerciale di Garuda Indonesia Airlines, ne era diventato presto direttore commerciale.