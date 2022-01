Addio a Bevacqua, il vulcano del turismo siciliano













Un’idea, un progetto, una nuova sfida: Mario Bevacqua, tra le figure simbolo del turismo siciliano a vocazione internazionale, non si è mai fermato. Non lo ha fatto fino al principio di questo 2022 che lo ha visto spegnersi in ospedale a Catania.

Bevacqua, conosciuto da tutti per il suo dinamismo, era lo storico titolare della Trimondo Viaggi, tra i fondatori di Fiavet Sicilia e ricopriva anche l’incarico di presidente Uftaa, l’associazione internazionale delle agenzie di viaggi, attraverso cui compiva le sue battaglie per i diritti delle adv.

Le isituzioni dell’isola, a tutti i livelli, esprimono il loro cordoglio. “La scomparsa di Mario Bevacqua priva il vasto e articolato mondo del turismo, non solo siciliano, di un sicuro e autorevole riferimento, per competenza e passione”, afferma tra gli altri il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, che aggiunge un suo personale ricordo: “Nel decennio in cui ho guidato a Catania l’Azienda provinciale per l’incremento turistico, ho voluto chiamare Bevacqua al mio fianco e da vicepresidente si è distinto per la creatività e il dinamismo nel proporre e portare avanti iniziative di sicuro successo. Amico da antica data, ho potuto disporre dei suoi preziosi suggerimenti anche in questi recenti anni di impegno governativo”.

Grande dispiacere anche da parte del sindaco di Catania, Salvo Pogliese: “Mancheranno la sua illuminata ed entusiasta visione del futuro, la sua capacità di progettare azioni concrete nell’individuazione di nuovi modelli di sviluppo del turismo internazionale e di convincere gli operatori turistici a fare rotta alla scoperta dell’immenso patrimonio artistico, culturale e naturalistico del nostro territorio”. “Siamo sinceramente grati – prosegue – a un uomo che con stile sempre signorile ha lasciato un incancellabile segno di rara passione sociale e insuperabile competenza professionale tra gli agenti di viaggi di tutto il mondo”.

L’Agenzia di Viaggi Magazine tutta, da sempre legata a Mario Bevacqua, si stringe alla sua famiglia e alle figlie esprimendo il più sentito cordoglio. I funerali si celebrano oggi (3 gennaio 2022) ad Acireale, in provincia di Catania.