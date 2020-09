Ad Ariccia si accende la Luce del Barocco

Giovedì 1° Ottobre a Palazzo Chigi di Ariccia, il Centro europeo per il Turismo e la Cultura di Roma inaugura la mostra dal titolo: “La Luce del Barocco – Dipinti da collezioni romane”.

L’esposizione vuole essere la testimonianza dell’essenzialità del lavoro che da oltre 110 anni Acea S.p.a. svolge, e l’impegno della società per promuovere il patrimonio Artistico attraverso un’opera professionalmente eccezionale di illuminazione dei più grandi e importanti monumenti del territorio punto di attrazione di milioni di turisti presenti a Roma per ammirare la nostra arte e la nostra storia, fondata sulla cultura e sulla sua valorizzazione.

Palazzo Chigi di Ariccia, ideato da Bernini per la famiglia del papa Alessandro VII, è il luogo più adatto per ospitare tale mostra, essendo sede del Museo del Barocco romano e una della dimore barocche più importanti d’Italia.

Non a caso proprio Ariccia, trasformata da Bernini in città ideale barocca, conserva molte opere legate a questo stile. La chiesa Collegiata dell’Assunta, capolavoro della maturità del Bernini, ove luce fisica e luce divina formano un’unità in chiave simbolica, è una concreta espressione del valore salvifico della grazia.