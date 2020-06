Acv Travel, viaggio in Abruzzo tra borghi, natura e piatti tipici

L’Abruzzo più autentico. È il centro della programmazione di Acv Travel, che propone itinerari alternativi tesi a consentire al turista di godere appieno del patrimonio naturalistico, culturale ed enogastronomico della regione del centro Italia.

Tra i numerosi tour proposti, su base minima di due persone, si annovera quello tra i borghi della cosiddetta Valle del Guerriero, che prende il nome da quella che è diventata una delle opere più rappresentative dell’arte italica: il Guerriero di Capestrano.

Il tour Abruzzo, Borghi nella Valle del Guerriero, in formula self drive e offerto per l’intero corso dell’anno, prevede un programma di 5 giorni e 4 notti, con pernottamento e servizio di mezza pensione presso una deliziosa Country House ai piedi del Parco Nazionale della Majella. Il visitatore, accompagnato da guide del posto, passeggerà per le strade di Sulmona, per poi immergersi in posti incredibili come Rocca Calascio.

Si andrà anche a Santo Stefano di Sessanio, e attraversando le spettacolari Gole del Sagittario si giungerà a Scanno, località a 1000 metri di quota, situata ai margini del Parco Nazionale d’Abruzzo.

L’itinerario include anche Capestrano, adagiato su un assolato colle dominante l’altopiano di Navelli e la valle del Tirino. Qui il visitatore avrà modo di ammirare la raffinatezza architettonica della Chiesa medievale di S. Pietro ad Oratorium, rinnovata in stile romanico nel 1117.

Piero di Renzo, managing director dell’operatore, commenta: «L’Abruzzo offre una percentuale di soddisfazione del turista più alta rispetto a qualsiasi altra regione italiana. Per intenderci chi viene qui torna letteralmente entusiasta delle esperienze vissute sul territorio».