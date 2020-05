Acv Travel spinge sull’Abruzzo tra borghi, mare e natura

Borghi autentici e natura incontaminata all’insegna del turismo lento. C’è questo al centro dell’offerta Acv Travel Antica Compagnia dei Viandanti, tour operator abruzzese, con sede a Pescara, che intende rilanciarsi puntando sulle esperienze più genuine che può offrire il territorio abruzzese, affiancandoci una proposta diversificata di soggiorni mare con oltre 2mila strutture in tutto il centro sud.

I tour proposti dall’operatore sono su base minima di due persone e, nell’offerta, partendo dall’Abruzzo si spazia dalle combinazioni in canoa e mountain bike all’osservazione naturalistica del lupo nel Parco nazionale. Fino all’emozione di scoprire i set esclusivi di film nei borghi di Rocca Calascio e Santo Stefano di Sessanio, oppure vivendo l’esperienza di navigare sulla costa dei trabocchi con una barca a vela, magari arrivando fino alle isole Tremiti.

«Questo momento storico – dichiara Piero Di Renzo, managing director dell’operatore – ci pone di fronte a una grande opportunità di scoperta o riscoperta di itinerari alternativi che ci fanno vivere in prima persona un’immersione sensoriale ed emozionale unica. L’Abruzzo, e non solo visto che sconfiniamo nelle vicine Marche magari combinandole, offre una percentuale di soddisfazione rispetto alle aspettative più alta rispetto a qualsiasi altra regione italiana. Per intenderci chi viene in Abruzzo, torna letteralmente entusiasta delle esperienze vissute sul territorio. Viene consumata una vera esperienza olistica».

Di Renzo è innamorato del suo territorio: «Farci il taylor made ci esalta e ci inorgoglisce oltremodo, facendoci mettere in una condizione empatica verso il cliente. Inoltre, affianchiamo a questo concetto una piattaforma tecnologica che permette all’agente di viaggi di poter scegliere tra più di 2mila strutture in tutto il centro Italia con ampia disponibilità a prezzi competitivi e chiari».