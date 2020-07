Acv Travel, educational in barca a vela per le adv abruzzesi

Nella cornice del porto turistico di Pescara, il 7 luglio scorso, si è svolto un educational di Acv Travel in compagnia delle agenzie di viaggi abruzzesi, volto a presentare il prodotto barche dell’operatore.

Tra le tante possibilità offerte da Acv Travel, infatti, si ha modo di vivere la Costa dei Trabocchi in Abruzzo e le Isole Tremiti a bordo di una barca a vela, o di sperimentare una romantica crociera al tramonto navigando nelle acque che circondano la Riserva naturale del Gargano su un catamarano di lusso.

L’operatore ha costruito tour di gruppo su base minima di quattro persone, prevedendo sia la formula weekend che quella settimanale, con imbarco dalla Marina di Pescara. Tra le soluzioni proposte, si annovera un programma di tre giorni e due notti cui fanno da sfondo le Isole Tremiti e Punta Aderci, un balcone naturale che domina la spiaggia di Punta Penna.

Previsto anche un programma di sette giorni e sei notti: dopo l’imbarco al porto turistico di Pescara, si partirà anche in questo caso alla scoperta della Costa dei Trabocchi, dove si calerà l’ancora nei pressi dell’Eremo dannunziano. Salpata l’ancora, si navigherà in direzione Punta Penna, dove i visitatori passeranno la notte. Arricchiscono il tour escursioni a terra alla scoperta delle bellezze naturali e storiche dell’Abruzzo. Gli ultimi giorni sono dedicati all’estensione sulle Isole Tremiti.

Al risveglio, si sosterà in una delle tante calette. Sulla via del ritorno, sosta al Lido Riccio di Ortona, per un bagno ristoratore dinanzi alla scogliera. E ancora, Acv Travel intende affiancare alla semplice fruizione turistica anche uno scopo educativo: nel corso dei tour, l’operatore dà la possibilità di ampliare il proprio bagaglio di esperienze e abilità con un corso base di navigazione e conduzione dell’imbarcazione.