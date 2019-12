Acqua alta a Venezia, 1 milione di euro dall’industria delle crociere

L’industria crocieristica consegnerà al sindaco di Venezia Luigi Brugnaro un contributo di oltre 1 milione di euro a supporto delle iniziative di ripristino e restauro della città a seguito dell’acqua alta di novembre. La donazione è il risultato dell’impegno del settore crocieristico che vuole essere un partner per i porti e le destinazioni in cui fa scalo, sia nei momenti positivi che in quelli di difficoltà.

Al raggiungimento della somma hanno contribuito le principali compagnie di crociera che scalano Venezia quali Royal Caribbean, Msc Crociere, Costa Crociere e Norwegian Cruise Line, cui si aggiungono Global Ports Holding e a Venezia Terminal Passeggeri (Vtp) e altre compagnie di crociera, tra cui Sea Cloud Cruises che hanno immediatamente risposto all’appello lanciato da Vtp a dare il proprio contributo alla rinascita della città.

«Abbiamo seguito con apprensione gli avvenimenti del 12 novembre e subito ci siamo resi conto che la situazione era complessa e che la conta dei danni si sarebbe protratta per mesi – ha dichiarato Kelly Craighead, president & ceo di Clia, in rappresentanza di tutte le compagnie di crociera appartenenti all’associazione – Ci ha colpito il titolo dell’iniziativa “Venezia nel cuore” e abbiamo deciso congiuntamente di organizzare un contributo fattivo. È con questo spirito e con il massimo rispetto per la città e i suoi abitanti che abbiamo deciso di non adottare uno specifico progetto, ma di affidare al primo cittadino di Venezia una somma perché possa far fronte concretamente alle prime, immediate e più urgenti necessità. Questo assegno non è solo un atto di mecenatismo verso una delle città più belle al mondo, ma vogliamo che rappresenti la migliore concreta dimostrazione del rispetto che le portiamo».