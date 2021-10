Aci Europe, lo spagnolo Javier Marin è il nuovo presidente













Javier Marín, amministratore delegato, aeroporti e membro esecutivo del cda di Aena Airports (Spagna), è stato eletto presidente di Aci Europe, e succede a Jost Lammers, ceo dell’aeroporto di Monaco.

Marín ha così commentato la sua nomina: «È un onore e un piacere accettare questa carica di Presidente di Aci Europe. Questo avviene, ovviamente, in un momento difficile per il nostro settore. Siamo sull’orlo di uno straordinario cambio di passo, preparandoci per la realtà post-pandemia. Il ruolo della nostra Associazione non è mai stato più centrale: dandoci voce sulla scena internazionale, difendendo e promuovendo la nostra licenza di operare e rendendoci ancora più grandi della somma delle nostre parti mentre digitalizziamo e decarbonizziamo il nostro settore».

Marín, da oltre 20 anni in Aena, è responsabile sia della rete aeroportuale spagnola che degli aeroporti che Aena gestisce all’estero attraverso la sua controllata, Aena International. Prima di entrare in Aena, ha ricoperto incarichi all’interno dell’Universidada Politécnica di Madrid, dell’Ente per l’aviazione civile spagnola, dell’Eurocontrol Experimental Centra con sede a Parigi e di Indra.

Nel corso dell’Assemblea Generale di quest’anno sono stati inoltre nominati per il primo mandato del Consiglio di Amministrazione di Aci Europe: André Schneider, amministratore delegato, Aéroport International de Genève (Svizzera), Giovanni Battista Scalia, amministratore delegato, GESAP – Palermo (Italia), Daniel Burkard, vice direttore dell’aeroporto, Aeroporto di Mosca Domodedovo (Russia), Kimmo Mäki, ceo di Finavia (Finlandia), Franck Goldnadel, president du Directoire, Société Aéroports de la Côte d’Azur (Francia), Gilles Tellier , directeur des concessions aéroportuaires, CCIMBO (Francia), Serkan Kaptan, deputy ceo, TAV (Turchia), Goran Jandreoski, direttore esecutivo, Aeroporti del Montenegro (Montenegro), John Holland-Kaye, ceo Aeroporto di Heathrow (Regno Unito), Stefan Schulte, presidente del comitato esecutivo, Fraport (Germania), Edward Arkwright, deputy ceo, Group ADP (Francia), e Huseyin Kadri Samsunlu, ceo di IGA (Turchia).