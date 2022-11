Aci Blueteam spinge sulle adv con le nuove funzionalità di WonderMiles

Veloce e competitivo. WonderMiles – piattaforma di selfbooking per il corporate travel, di cui Aci Blueteam è distributore in esclusiva per l’Italia – si conferma strumento di lavoro preziosissimo per le agenzie di viaggi, e comunica il raggiungimento di un ulteriore livello di funzionalità in ottica di fidelizzazione dei clienti.

Grazie all’ultimo rilascio del motore Amadeus, che affianca Sabre già presente, il bacino di utenti interessati si amplia ancor di più. La conferma dei vantaggi collegati all’utilizzo della piattaforma arriva direttamente da coloro che la usano quotidianamente, come conferma Riccardo Ricci, titolare dell’agenzia Alma Travel di Roma: «Proporre ai nostri clienti una piattaforma di selfbooking tanto evoluta rispetto alle altre presenti sul mercato ci ha permesso di fidelizzare nuovi clienti – spiega Ricci – L’utilizzo di WonderMiles ha, infatti, ampliato il nostro raggio di azione permettendoci di approcciare anche aziende di grandi dimensioni, interessate sia a una riduzione dei costi di gestione sulla maggior parte delle trasferte sia a un servizio vip per i livelli dirigenziali. Non è da trascurare, inoltre, l’impatto che WonderMiles può avere sulla sostenibilità aziendale».

«Il riscontro su WonderMiles che stiamo avendo dalle agenzie della nostra rete di affiliati è senza dubbio strabiliante – spiega Massimo Gardini, industry relations director di Aci Blueteam e capo progetto dell’operazione in Italia – Il lavoro che abbiamo fatto nell’ultimo anno, a quattro mani con WonderMiles, ci ha permesso di rendere ancora più incisivo il perfetto connubio tra la competenza tecnica degli ingegneri che lavorano alla piattaforma e la nostra consolidata esperienza nel corporate travel, a servizio degli agenti di viaggi. Essere i distributori esclusivi sul mercato Italia di WonderMiles ci pone in una posizione di sicuro appeal, ma soprattutto ci ha dato, e sicuramente continuerà a darci, grandi soddisfazioni».