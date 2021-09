Aci Blueteam riparte da Venezia con Dolce & Gabbana













Aci Blueteam ha portato a termine l’organizzazione della logistica e dei servizi turistico-aeroportuali della tre giorni di sfilate di moda di Dolce e Gabbana a Venezia. Fornitore storico della famosa griffe, ha curato gli spostamenti degli ospiti in arrivo, in partenza e in transito, l’emissione dei biglietti aerei e ferroviari, oltre alla gestione di parte del contingente camere.

«Si è trattato di un’operazione che ha coinvolto tutta la squadra di Luisago e i colleghi degli uffici di New York che, grazie al fuso orario, ci hanno permesso di garantire un servizio di altissima qualità anche a tutti gli ospiti provenienti dagli Stati Uniti e dal resto del mondo – ha sottolineato Fausto Portelli, business travel director – L’elevato numero di presenze, tra cui moltissime celebrity internazionali, unitamente alla corretta applicazione dei protocolli di sicurezza Covid, ha richiesto uno sforzo straordinario, ma siamo estremamente soddisfatti del risultato ottenuto».

«Crediamo che l’evento Dolce & Gabbana – ha aggiunto Mirella Ciceri, Mice department director – abbia significato un importante momento per la ripartenza di tutto il settore, ridando lustro all’immagine di Venezia, con una ricaduta positiva sulle attività economiche della città, e ci permetterà di guardare al futuro con grande fiducia. La nostra divisione, infatti, è già al lavoro per la gestione e accoglienza degli ospiti Aci in occasione del Gran Premio di Formula 1 che verrà disputato a Monza il prossimo 12 settembre e su altri numerosi eventi già programmati per il 2022».