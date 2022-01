Aci blueteam amplia il catalogo con Expedia Partner Solutions













Catalogo online di prodotti, disponibilità e pricing accessibile alle agenzie di viaggi e alle aziende clienti: con la nuova partnership sottoscritta con Expedia Partner Solutions, Aci blueteam amplia l’offerta a disposizione dei suoi partner.

La gamma di prodotto Expedia Partner Solutions è stata integrata nel sistema PrenotAci, piattaforma leisure di prenotazione di servizi turistici e accomodation alberghiere di Aci blueteam e nell’area accomodation di WonderMiles, piattaforma di selfbooking per il corporate travel per la quale Aci bluteam ha l’esclusiva della distribuzione in Italia.

«Con Expedia Partner Solutions andiamo a integrare nel nostro sistema un fornitore di primissimo livello che ci consentirà di aumentare notevolmente la disponibilità alberghiera e soprattutto permetterà ai nostri agenti partner e clienti di accedere a dei livelli di pricing molto interessanti grazie alla capillarità e alla forza contrattuale che Expedia Partner Solutions è in grado di fornire – spiega Massimiliano Biella, leisure operations director di Aci blueteam – Sono molto soddisfatto di questa nuova partnership, che nasce con la convinzione di poter produrre ottimi risultati in tempi rapidi. Con Expedia Partner Solutions non si conclude il nostro processo di sviluppo e di integrazione con partner di primo livello, ma rappresenta un ottimo inizio e uno step fondamentale per il 2022».

Con un clic, le agenzie partner avranno accesso a disponibilità e prezzi di oltre mezzo milione di strutture prenotabili in tutto il mondo, oltre ai servizi già garantiti dalle due piattaforme.

«Amo dire che la piattaforma non dorme mai: il perfetto connubio tra la fucina tecnologica di WonderMiles e le soluzioni logiche e commerciali di Aci blueteam ha permesso di integrare a pieno titolo l’enorme contenuto hôtellerie di Expedia Partner Solutions – sottolinea Massimo Gardini, industry relations and partner director Aci blueteam – Grazie a questa partnership possiamo offrire alle aziende, per la parte selfbooking, e alle agenzie, con la versione Agency Desktop, un ventaglio di prodotto tra i più completi».