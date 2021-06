Accordo Wyndham-Smy Hotel per 20 nuovi hotel in Italia, Spagna e Portogallo













Partnership decennale tra Wyndham Hotels & Resorts, società di franchising alberghiero con oltre 8.900 hotel in quasi 95 Paesi, e Smy Hotels, gruppo alberghiero spagnolo di proprietà di Logitravel, che insieme puntano allo sviluppo di 20 nuovi hotel in località chiave in Spagna, Portogallo e Italia.

Fondato nel 2018 in Spagna, Smy Hotels è cresciuto fino a diventare una collezione internazionale di hotel in destinazioni leisure tra cui Malaga, Tenerife (Spagna), Kos (Grecia), Sicilia, Sardegna, Toscana, Trentino Alto Adige, Roma e Djerba (Tunisia). Elenco che Smy Hotels prevede di allungare nel 2021 e nei prossimi anni per consolidare la propria posizione quale operatore alberghiero nel Mediterraneo.

La nuova partnership non esclusiva della durata di 10 anni accelererà ulteriormente l’espansione di una serie di marchi a nome Wyndham – tra cui Wyndham, Wyndham Grand, Wyndham Garden e Ramada by Wyndham – in destinazioni leisure e resort molto ambite e, al tempo stesso, sosterrà la crescita del marchio lifestyle TRYP by Wyndham in alcune città chiave. La collaborazione strategica si concentrerà anche sull’espansione della Trademark Collection by Wyndham nel Mediterraneo, a seguire il recente slancio di crescita in Europa con le aperture di Bruxelles e Budapest.

«Smy Hotels si è costruito una forte reputazione nello sviluppo di proprietà di alto livello in alcune delle destinazioni più interessanti del Mediterraneo – ha detto Christian Michel, vice president development Europe di Wyndham Hotels & Resorts – La loro conoscenza del mercato e la loro esperienza nel segmento leisure completano alla perfezione i nostri obiettivi di sviluppo per diversi marchi in questa regione, in particolare per ciò che riguarda il piano di espansione del portfolio TRYP e Trademark Collection by Wyndham».

La partnership strategica con Wyndham Hotels & Resorts sosterrà anche l’obiettivo di Smy Hotels di attrarre i piccoli proprietari di hotel nelle città e sulle coste di Italia, Spagna e Portogallo.

Ovidio Andrés, fondatore di Smy Hotels e Logitravel, ha commentato: «In un’area così ricca di piccoli proprietari e marchi diversi, Smy Hotels rappresenta un’alternativa per coloro che desiderano affidare la gestione dei propri immobili a un’azienda con un forte Dna digitale e valide competenze nel miglioramento della redditività delle strutture alberghiere».