Accordo Wetaxi-Trenitalia, sconti e punti fedeltà













Per raggiungere stazioni, hotel e luoghi di interesse, è attiva la nuova partnership tra Wetaxi e Trenitalia. Tutti i passeggeri Fs che inseriranno il codice “WETAXI4TRENITALIA” in fase di registrazione all’app o nella sezione “Voucher e Promozioni”, riceveranno un buono sconto di 5 euro da utilizzare sull’applicazione. Per tutti i nuovi iscritti al servizio, questi si andranno a sommare a un altro buono della stessa cifra da utilizzare sulla prima corsa pagata attraverso app.

Sarà anche possibile abbinare la CartaFreccia al proprio profilo Wetaxi: ai soci del programma fedeltà di Trenitalia, durante tutta l’estate, sarà accreditato 1 punto per ogni 2 euro spesi in corse in taxi e pagate in app; mentre dal 1° settembre sarà accreditato 1 punto ogni 5 euro spesi in taxi.

Nato nel 2017 a Torino con l’intenzione di promuovere un modello di mobilità intelligente, Wetaxi consente di conoscere in anticipo il tempo di attesa della vettura e di sapere quanto si spenderà. Grazie all’opzione Tariffa Massima Garantita, giunti a destinazione, è garantito il pagamento di valore inferiore tra quello calcolato al momento della prenotazione e quello indicato dal tassametro.

«Il ruolo dei taxi in questo contesto sarà fondamentale per la mobilità di tante persone che vogliono spostarsi in tranquillità: il taxi è infatti uno dei mezzi più sicuri, grazie ai divisori tra conducente e passeggero, alla mancanza di assembramenti a bordo e alla possibilità di pagare con app in modalità contactless», afferma Massimiliano Curto, ceo di Wetaxi.