Accordo Ue-Qatar per la liberalizzazione del trasporto aereo













Importante e strategico accordo globale sul trasporto aereo tra l’Unione Europea e il Qatar firmato nei giorni scorsi a Lussemburgo. Si tratta del “Comprehensive Air Transport Agreement” (Cata) e rappresenta un traguardo per la policy europea delle Relazioni Estere (Relex) nonché la prima intesa conclusa con un Paese del Golfo.

L’accordo riveste un ruolo rilevante di riferimento giuridico: garantisce che i servizi vengano svolti in un quadro di concorrenza leale che include salvaguardie sociali e per la protezione ambientale. Il Qatar è un partner sempre più importante per l’Unione Europea, con un mercato che ha registrato un trasportato annuo di più di 6 milioni di passeggeri, fondamentale anche per lo sviluppo delle rotte verso l’Asia.

L’accordo di trasporto aereo apre anche nuove opportunità per i consumatori, le compagnie aeree e gli aeroporti nell’Unione Europea e in Qatar, incrementerà le attuali relazioni, con benefici economici derivanti dalla portata più ampia degli scambi commerciali. I vettori aerei godranno di nuove facoltà operative, che saranno sviluppate con gradualità. Le parti si sono impegnate in una costante ricerca di convergenza normativa vòlta al raggiungimento di standard sempre più elevati a supporto di un’aviazione civile sempre più sostenibile. Si evidenziano, in particolare, le importanti disposizioni sulla tutela ambientale, le specifiche norme sulla concorrenza leale, che garantiranno lo svolgimento dei servizi a parità di condizioni (ICAO level playing field), e una particolare attenzione alle tematiche sociali, per assicurare le quali è stata prevista una stretta collaborazione tra le parti.