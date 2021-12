Accordo Travelport-Cathay: più contenuti multi-fonte e Ndc per le agenzie













Si rafforza la partnership tra Cathay Pacific e Travelport con l’ampliamento dell’accordo di distribuzione attraverso un efficace arricchimento di contenuti multi-fonte a disposizione delle agenzie ed un ulteriore sviluppo della modalità di New Distribution Capability (Ndc).

Con questo nuovo accordo a lungo termine Travelport, infatti, continuerà a supportare Cathay Pacific fornendo alle agenzie ad essa collegate in tutto il mondo l’accesso in tempo reale per ricerche di info, prenotazioni e vendite. L’accordo prevede l’inserimento nel sistema di una gamma più ampia di tariffe e servizi accessori di Cathay Pacific rispetto a quanto precedentemente disponibile.

Per Martin Xu, general manager sales and distribution di Cathay Pacific: «La longevità della nostra partnership con Travelport è una testimonianza della fruttuosa collaborazione che abbiamo ormai da decenni con questo player tecnologico. Con le offerte di voli, le tariffe e i servizi aggiuntivi disponibili in questo nuovo accordo, supporteremo ancora di più le agenzie di viaggi collegate a Travelport generando servizi plus per i loro clienti».

Anche Sue Carter, head di Travelport Asia Pacific giudica molto positivamente questo nuovo accordo sottolineando: «Poter offrire ancora più contenuti di Cathay Pacific, mentre procediamo con il nostro lavoro su Ndc, significa dare l’opportunità di semplificare l’accesso ai contenuti multi-sorgente, rendendo allo stesso tempo più facile la vendita che è poi la mission per cui è progettata la nostra nuova piattaforma Travelport+ e siamo fiduciosi che questo nuovo accordo genererà più valore per Cathay Pacific e per tutte le nostre agenzie collegate».