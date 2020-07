Accordo tra Hotelbeds e Servantrip per la distribuzione delle ancillary

Hotelbeds ha annunciato la firma di una partnership strategica globale con Servantrip, piattaforma B2B che “consolida” i trasferimenti aeroportuali, il noleggio con conducente e altre attività in oltre 170 paesi.

La partnership fornirà a Servantrip il pieno accesso al portafoglio Beyond The Bed di Hotelbeds tramite le soluzioni api offerte dalla piattaforma spagnola, che riguardano tour, biglietti e attrazioni con oltre 18mila attività in 690 destinazioni.

Inoltre, tra i servizi a cui avranno accesso i clienti di Servantrip ci sono anche i trasferimenti assicurati da Holidays Taxi Group, il servizio di trasporto mondiale che fa parte di Hotelbeds, che offre trasferimenti da aeroporto a città e resort in oltre 21.000 destinazioni in oltre 150 paesi in tutto il mondo. Inoltre, Servantrip si collegherà al portafoglio di trasferimenti di Hotelbeds, che ha oltre 25.000 rotte di trasferimento in oltre 120 paesi. Dell’accordo fanno parte anche (ma da aprile 2021) i prodotti di autonoleggio di 500 fornitori di autonoleggio, attraverso il brand rent a car di Hotelbeds, Carnect.

Nel frattempo, i partner fornitori secondari di Beyond The Bed beneficeranno di una distribuzione rafforzata attraverso la piattaforma Servantrip che alimenterà le prenotazioni in tempo reale da 7.100 partner b2b di Servantrip in tutto il mondo, tra cui Tui, Bcd Travel, Fcm Travel Solutions, Globalia Corporate Travel, Halcón Viajes, Uniglobe e Airmet.