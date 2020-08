Accordo tra Air New Zealand e Travelport per la distribuzione

Travelport ha firmato un nuovo accordo pluriennale con Air New Zealand che riguarda la distribuzione a livello globale dei contenuti del vettore. L’accordo, come si legge in una nota, include anche l’uso di Rich Content and Branding di Travelport.

In base all’agreement, il provider tecnologico inglese continuerà a supportare Air New Zealand fornendo a oltre 68mila agenzie di viaggio in tutto il mondo l’accesso in tempo reale per cercare, vendere e prenotare i contenuti e l’inventario della compagnia aerea.

«Grazie a questo accordo, gli agenti di viaggio di tutto il mondo potranno continuare ad accedere ai nostri prodotti in modo facile e intelligente dal punto di vista grafico, in modo da rendere più semplice il recupero del viaggio», ha detto Andrew Dale, direttore generale regionale delle vendite e delle alleanze di Air New Zealand.