Accordo Scalapay-Hoteldoor: i pagamenti a rate arrivano negli alberghi













Il modello buy now pay later di Scalapay continua a crescere nel settore del travel e l’azienda ha annunciato l’accordo strategico con Hoteldoor, crm e customer data hub utilizzato da oltre 500 strutture alberghiere italiane per gestire la vendita e curare le relazioni con gli ospiti.

Il pagamento in tre rate proposto da Scalapay potrà portare, quindi, più vantaggi a livello di revenue e di marketing per le strutture – sia catene che realtà indipendenti – che decideranno di utilizzarlo.

Attraverso l’accordo, infatti, gli hotel potranno “migliorare la liquidità incassando il totale al momento della prenotazione, senza compromettere la conversione; aumentare lo scontrino medio fino al 48% (facilitando la vendita di camere superior e servizi accessori come spa e Baby Club); ottenere visibilità gratuita sul sito di Scalapay” e facilitare il revenue management, (offrendo una differenziazione di servizio non basata sullo sconto).

Inoltre, il servizio Scalapay dovrebbe migliorare gl investimenti delle strutture grazie all’assenza di costi fissi e alla presenza solo di una commissione sulla vendita.

Secondo la nota della startup, infine, il trend di consumo dilazionato “Buy Now, Pay Later” rappresenta il 7,5% dei pagamenti in Europa, con picchi del 19% in Germania. Scalapay ne è la più grande espressione italiana e una delle più importanti in Europa, che sta evolvendo molto rapidamente con grandi capitali a sostegno e oltre 150 dipendenti.

Per Andrea Borghetti, ceo & product owner di Hoteldoor, «con Scalapay sarà più facile trasformare i preventivi di soggiorno in prenotazioni. Stimiamo che il tasso di conversione possa salire notevolmente per le strutture di tipo leisure, con un vantaggio sicuramente interessante».

«Siamo entusiasti che Hoteldoor abbia integrato Scalapay all’interno dei suoi servizi; l’esperienza estiva ha dimostrato che il nostro strumento non è solo utile al consumatore ma uno strumento di marketing a performance senza pensieri per l’albergatore –ricorda Matteo Ciccalé, partnerships director Travel di Scalapay – L’opportunità è di sfruttare un nuovo canale che sta crescendo in termini di adesioni e consensi in maniera molto rapida in Europa. Gli imprenditori che hanno già scelto l’innovativo Hoteldoor, da oggi avranno uno strumento in più per fidelizzare e convertire nuovi clienti».