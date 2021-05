Accordo Sabre-ByHours: i soggiorni ad ore entrano in adv













I soggiorni ad ore entrano nel mondo dei gds: Sabre è la prima piattaforma a siglare una partnerhsip con ByHours, la piattaforma per i micro-soggiorni negli hotel che integrerà il prodotto in Sabre Red App.

Ora le agenzie di viaggi connesse a Sabre avranno la possibilità quindi di prenotare gli hotel del circuito ByHours con la formula delle microstay a ore. Un accordo storico in tempi di pandemia perché riflette le nuove abitudine di viaggio sia leisure sia business ovvero una maggiore richiesta di flessibilità, di spazi utili per lavorare e per il relax, la necessità di avere una stanza anche per poche ore in casi di stopover o di brevi trasferte.

«Dare alle agenzie di viaggi la forza di offrire nuovi e importanti contenuti per soddisfare le esigenze dei loro clienti è l’orizzonte di Sabre. Oggi, ancor di più che nel passato, chi compra viaggi per i propri clienti vuole accedere alla più ampie e variegate formule – ha detto Traci Mercer, senior vp of product segment di Sabre Travel Solutions – Ora le agenzie possono personalizzare le loro offerte e l’esperienza del cliente con ByHopurs che offre flessibilità e una formula unica».

«È una grande soddisfazione e un privilegio essere partner di una compagnia come Sabre. In questi tempi di grandi sfide è necessario sviluppare nuove soluzioni sempre più flessibili. Siamo pienamente fiduciosi nel valore che questa partnership può generare per l’industria dei viaggi e dell’ospitalità», ha detto Guillermo Gaspart, ceo e cofondatore di ByHours.