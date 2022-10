Accordo Mews e Quartz Inn Hotels per un’ospitalità più sostenibile

Il software gestionale alberghiero Mews ha raggiunto un accordo con Quartz Inn Hotels per diventare main sponsor degli European Awards for Sustainable Tourism “GriNN Awards 2022”, organizzati dal gruppo alberghiero. Per un portavoce di Mews questa sponsorizzazione rientra nella mission della società da tempo impegnata nella tutela dell’ambiente, attraverso l’automazione intelligente e le operazioni cloud che consentono agli alberghi di ridurre i rifiuti fisici e risparmiare energìa.

Di recente l’azienda informatica, che ha supportato oltre 3.000 strutture in più di 70 paesi per ottimizzare le gestioni ed essere più ecologici, ha pubblicato una guida chiamata “L’hotel verde del futuro” che contiene consigli utili su come adottare la sostenibilità nelle strutture turistiche e su come fare un hotel più ecologico.

I GriNN Awards 2022 sono premi di Quartz Inn Hotels che promuovono buone pratiche sostenibili nel settore turistico con l’obiettivo di aumentare la consapevolezza generale dell’impatto dell’attività turistica sull’ambiente. Hotel e altri tipi di proprietà, compagnie di viaggio e leader del turismo di 23 Paesi europei sono stati nominati in 50 diverse categorie. Ed a tal proposito Alexander Zawadzki, organizzatore dei premi, ha commentato: «È un piacere accogliere Mews come nostro sponsor principale poiché condividiamo gli stessi valori, mettendo la sostenibilità al centro delle nostre operazioni e aiutando hotel e proprietà a crescere attraverso la tecnologia».

Quartz Inn Hotels è il primo gruppo alberghiero europeo composto da hotel e proprietà indipendenti e sostenibili. Una startup londinese fondata nel 2021 da Ignacio Merino, Lidiia Tkachenko e Alexander Zawadzki. Attualmente con più di 40 proprietà associate in 12 paesi europei