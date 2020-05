Accordo Aiav-Iren Go, incoming sostenibile in ebike

Mobilità sostenibile per l’incoming del post Covid-19: è questa la finalità dell’accordo siglato da Aiav con la società multiutility Iren Go, per sostenere le attività delle agenzie di viaggi italiane fornendo loro una nuova opportunità di business attraverso il noleggio di biciclette elettriche. Una soluzione che si coniuga con la modalità delle vacanze di prossimità, possibilmente all’aria aperta, rispettose del distanziamento sociale e rivolte a ogni ceto sociale, età, status familiare, nella stagione turistica post pandemia.

«La ebike può essere una vera, prima soluzione per generare nuovi flussi di clientela nelle agenzie di viaggi – spiega il presidente Aiav Fulvio Avataneo – Un mezzo col quale si può circolare ovunque, dai centri storici alle aree protette, senza inquinare in alcun modo, assicurando la necessaria distanza e potendo rappresentare un elemento importante sia per il turismo incoming che per le casse delle agenzie. Oltre ad avere un costo accessibile, la collaborazione tra Aiav e Iren Go consentirà alle agenzie di pagare la bicicletta (o più di una) in 24 mesi, senza alcuna pratica finanziaria, senza alcun interesse. E il noleggio di una sola giornata può essere sufficiente a coprire la rata mensile».

Iren Mercato, partner scelto da Aiav per questa novità, è una delle maggiori multiutility italiane con oltre 8.000 dipendenti e milioni di clienti nel settore dell’efficienza energetica e dei servizi integrati.

«Con Iren Go le agenzie di viaggi possono affrontare il tema della mobilità sostenibile, dell’incoming territoriale, della sicurezza in Fase 2 del Covid-19, attraverso una soluzione pratica, economica, apprezzata – prosegue Avataneo – Ad esempio il turista che visita una città può aver piacere di farlo lentamente ma in maniera compiuta, e in questo la e-bike offre quanto di meglio ci si possa aspettare. Ma lo stesso vale per la visita a un parco naturale, per percorrere un lungolago o per raggiungere una baita senza faticare. Inoltre è adatta a giovani e non, alle famiglie, ai gruppi di amici desiderosi di fare cose insieme nel rispetto della sicurezza».

Obiettivo dell’accordo è creare un circuito capillare per il noleggio delle ebike (ma si guarda anche ai monopattini e alle vetture) attraverso il quale le agenzie di viaggi possano prenotare le biciclette per i loro clienti anche a distanza.