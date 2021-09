Accor sbarca in Croazia con l’Heritage Hotel Fermai di Spalato













Dallo scorso primo settembre l’Heritage Hotel Fermai di Spalato, in Dalmazia, è entrato a far parte della collezione di boutique hotel MGallery di Accor, gruppo alberghiero con sede a Parigi, con oltre 5.000 strutture e 10.000 ristoranti in 110 paesi.

L’Heritage Hotel Fermai – MGallery è Il primo hotel Accor in questa regione. Con 31 camere moderne e quattro suite, una terrazza con giardino, interni firmati dallo Studio Franić & Šekoranja, l’albergo si trova in un edificio centenario, tra i pochi esempi di Art Nouveau a Spalato.

L’edificio storico che era stato progettato dall’architetto croato Petar Senjanović (colui che ha portato l’Art Nouveau viennese a Spalato) e completato nel 1914, è stato ricostruito e ristrutturato, conservando molti elementi originali. La scala in pietra con ringhiera in ferro e corrimano in legno, ad esempio, e il pavimento e il rivestimento in maiolica a motivi geometrici.

L’Heritage Hotel Fermai- MGallery si trova nel centro di Spalato, a pochi passi dal Palazzo di Diocleziano, patrimonio mondiale dell’Unesco, dal mercato degli agricoltori, e a dieci minuti a piedi dal porto.

«Grazie alla perfetta combinazione di eleganza classica e lusso con elevati standard di ospitalità, questo è un luogo ideale per tutti coloro che cercano un momento di riposo in un ambiente elegante – afferma Davina Ljubičić Đirlić, General Manager dell’Heritage Hotel Fermai- l’ambiente urbano e il paesaggio marino lo rendono un hotel meraviglioso anche per tutti gli amanti del design e dell’architettura. Ogni hotel MGallery invita gli ospiti nel suo mondo di storie affascinanti e uniche che rimangono. Siamo sicuri che anche le esperienze mediterranee rimarranno per sempre».

Dalle camere, l’hotel offre una vista del Campanile di San Doimo, del Palazzo di Diocleziano o della collina di Marjan.

In Europa Orientale il gruppo Accor è attualmente presente con un totale di 7 hotel MGallery. Il portfolio include, proprietà a Praga, Budapest, Sarajevo, Cracovia, Breslavia e Sopot. Nei prossimi anni è prevista l’apertura di un’altra proprietà in Albania.