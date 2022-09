Accor, recruitment day a Milano il 22 settembre

Dopo tre edizioni di successo in Francia, Accor si rivolge ai talenti in Lombardia con un innovativo metodo di recruitment, senza curriculum, per far fronte alla carenza di personale nel settore.

Secondo le stime di Confindustria Alberghi oggi mancano 45mila figure nel settore dell’alberghiero e della ristorazione. Per rispondere a questa grande sfida, la catena francese ha deciso di organizzare, giovedì 22 settembre presso il Novotel Milano Nord Ca’ Granda, l’evento “Spazio al talento! by Accor”, che prevede un processo rapido e mirato per la selezione dei candidati.

Sono circa 25 posizioni le di lavoro aperte da coprire in quattro professioni alberghiere e di ristorazione in 10 hotel del Gruppo Accor in Lombardia. Un incontro immediato con i reclutatori degli hotel Ibis, Mercure e Novotel di Milano e della Lombardia (Bergamo, Brescia, Como, Lainate e Agrate).

Per tutta la giornata i reclutatori di ogni struttura saranno disponibili a incontrare i candidati per le professioni di:reception, sale, bar e cucina. Nel dettaglio i candidati, dopo aver prenotato uno slot tra quelli disponibili, si recheranno presso il Novotel Milano Nord Ca’ Granda per sostenere un colloquio strutturato in quattro fasi: una situazione di vita reale per verificare le competenze e le attitudini e l’atteggiamento del candidato; Un feedback immediato da parte dei reclutatori; in caso di riscontro positivo la consegna di un buono per l’assunzione direttamente sul posto e la firma presso la nuova sede di lavoro nei giorni successivi.

«Dopo le giornate in Francia, la nostra campagna di reclutamento prosegue qui a Milano. Inclusivo e aperto a tutti i profili, questo metodo immersivo, all’interno di uno degli hotel del Gruppo, ci consente di avviare un processo di reperimento del personale più rapido e coinvolgente nei confronti dei candidati. Un terzo delle nostre assunzioni ha meno di 26 anni e dobbiamo sapere come innovare in questo campo per affrontare la sfida della carenza di personale nel settore», ha commentato Alessandro Arborio Mella, vp talent & culture, Accor Italia, Grecia, Israele e Malta.