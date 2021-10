Accor punta sulle residenze di marchio con un sito web dedicato













Nuovo sito web per le residenze di marchio Accor, che gestisce più di 35 strutture in tutto il mondo e sta sviluppando oltre 80 progetti aggiuntivi, con 16 diversi brand che vanno dalla fascia più alta del mercato del lusso ai marchi premium e midscale, con un numero crescente di offerte di lifestyle.

«L’attività di Accor nel settore delle residenze alberghiere è un perfetto esempio dell’imprenditorialità, dell’innovazione e della forte volontà del Gruppo di essere leader in qualsiasi settore si impegni – ha dichiarato Jeff Tisdall, svp development, residential and extended stay, Accor – I brand come Raffles e Fairmont sono stati fondamentali nell’evoluzione delle residenze di marchio per quasi due decenni. Grazie a questi precursori, siamo stati in grado di proporre in questi ultimi anni delle residenze private con altri marchi del Gruppo».

Il portafoglio diversificato di residenze di marchio di Accor comprende appartamenti, ville e chalet di proprietà privata. La maggior parte delle residenze sono coassociate con un hotel gestito dal brand, ma sono in aumento anche i progetti residenziali indipendenti.

Secondo i dati 2021 di Savills International Development Consultancy, il settore delle residenze di marchio sembra destinato a mantenere la sua resilienza e continuare la sua straordinaria crescita. L’ultimo decennio ha visto un aumento del 230%, aggiungendo oltre 50mila unità in 356 strutture.

Una delle proprietà di punta più attese di Accor è The Owo Residences di Raffles, che aprirà come nuova icona dell’ospitalità globale e del lusso.

«A The Owo Residences i proprietari degli immobili avranno il privilegio di vivere in luogo eccezionale, nel cuore di un hotel di fama mondiale o, pur godendo della privacy di essere a casa – ha detto Stephen Alden, ceo Raffles & Orient Express – Il nostro obiettivo è quello di elevare l’esperienza residenziale. Che si tratti di una cena privata preparata dallo chef preferito o di una visita personalizzata legata al mondo dell’arte, i nostri maggiordomi Raffles e il team di concierge dedicato forniranno ai residenti tutto il leggendario calore e il servizio intuitivo che generazioni di ospiti hanno imparato ad amare e sul quale sanno di poter contare».

Qui il nuovo sito web Accor dedicato alle residenze di marchio.