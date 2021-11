Accor presenta il brand luxury Emblems Collection













Resort e boutique hotel extralusso nel nuovo brand Emblems Collection di Accor, che per il suo debutto nel mercato internazionale ha scelto la Cina, nello specifico Guiyang, nella provincia di Guizhou.

Il primo flagship hotel targato Emblems Collection, dunque, sarà il Guiyang Art Centre, pronto ad aprire a dicembre 2022. L’obiettivo della nuova firma dell’ospitalità è quello di mettere in portfolio almeno 60 strutture in tutto il mondo entro il 2030.

«Emblems Collection porta l’offerta luxury di Accor in una nuova dimensione – ha dichiarato Sébastien Bazin, chairman e ceo del Gruppo alberghiero francese – Gli hotel parte della nuova collezione sono quelli ricercati dai viaggiatori che apprezzano le esperienze di alto livello e in stile boutique, così come quelli degli albergatori che hanno a cuore i marchi indipendenti e desiderano i benefici che solo un partner globale può portare».

Le strutture Emblems Collection possono essere di tre differenti categorie: Heritage, e quindi hotel punti di riferimento di una destinazione, che contribuiscono al carattere e all’essenza di una località; Retreat, per i resort lungo le più belle spiagge o anche in montagna tra benessere e Spa; Signature, per chi punta sul design, anche quello locale.