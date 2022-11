Accor, pacchetti volo+hotel in tandem con Expedia

Nuovo accordo per il Gruppo Accor, che si allea in white label con Expedia Group e per la prima volta nella sua storia lancia l’offerta dei pacchetti volo+hotel, in prima battuta in Australia con l’obiettivo poi di estendersi in Regno Unito e nei mercati europei.

La soluzione volo+hotel utilizzerà la piattaforma Open World di Expedia per consentire ai clienti di Accor (nel Gruppo si trovano marchi come ibis, Mercure, Sofitel ma anche Raffles e Novotel) di prenotare i voli offerti dalla Ota, che rappresenta più di 500 compagnie aeree nel mondo. Il servizio sarà integrato con il programma fedeltà All – Accor Live Limitless.

«Accor è un nostro partner di lunga data e siamo orgogliosi della fiducia che ripone nella tecnologia di Expedia Group», ha dichiarato Ariane Gorin, presidente di Expedia for Business.