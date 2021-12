Il treno La Dolce Vita diventa Orient Express













Si chiamerà Orient Express La Dolce Vita il progetto di treni di lusso di Arsenale Spa. È ufficiale infatti la partnership con il Gruppo Accor e il suo marchio Orient Express.

Un nome storico che ritorna per viaggi di lusso, ammantati di leggenda, che accoglieranno i primi passeggeri nel 2023.

«È un grande onore e privilegio lavorare con Orient Express, uno dei marchi del lusso più prestigiosi al mondo – ha commentato Paolo Barletta, ceo di Arsenale S.p.A – Sancisce un nuovo e importante risultato per i nostri treni della Dolce Vita. Un attestato di stima e fiducia che permette di aggiungere un nuovo tassello legato all’offerta turistica del nostro Paese. Desideriamo portare i viaggiatori lungo itinerari nuovi, luoghi in cui la resilienza del Made in Italy creerà esperienze dedicate e un calore autenticamente nostrano. Il viaggio stesso diventa la meta e l’Italia non sarà mai stata così vicina e sensazionale».

Sei treni percorreranno itinerari storici attraverso 14 regioni italiane e più di 16.000 km di linee ferroviarie percorribili – 7.000 km delle quali non elettrificate – e tre destinazioni internazionali, collegando Roma a Parigi, Istanbul e Spalato.

«Noi di Accor consideriamo un immenso privilegio ripristinare lo storico marchio Orient Express, per i cittadini e per gli avventurieri più esigenti di tutto il mondo – ha dichiarato Sébastien Bazin, presidente e ceo di Accor S.A. – I nuovi viaggi in treno vanno ben oltre la nostra immaginazione di ciò che è possibile in termini di viaggi di lusso. La nostra partnership con Arsenale ha aperto nuovi orizzonti perfettamente in linea con la tradizione della filosofia Orient Express: migliorare costantemente e cercare nuove scoperte, sempre all’insegna del gusto e della raffinatezza».

Nella città eterna, i visitatori potranno soggiornare nel primo hotel italiano firmato Orient Express: l’Hotel Orient Express Minerva, la cui apertura è prevista per il 2024.

Inoltre, grazie alla partnership con Trenitalia – Gruppo Ferrovie dello Stato e Fondazione Fs Italiane, l’Orient Express La Dolce Vita offrirà un nuovo modo di vivere il Paese, attraverso un “turismo lento” ed ecosostenibile percorrendo rotte dimenticate, e borghi nascosti.

Il concept dei nuovi treni rende omaggio a “La Dolce Vita” romana. La livrea e gli arredi interni sono progettati da Dimorestudio, lo studio internazionale di architettura e design fondato da Emiliano Salci e Britt Moran nel 2003. Gli arredi delle 12 cabine Deluxe, 18 Suite, una Honor Suite e il ristorante celebrano la creatività e l’arte, ispirandosi alle influenze dei grandi maestri del design italiano degli anni ‘60 e ‘70.

Gli itinerari sono pensati per fornire esperienze da una a tre notti, in ambienti in linea con i più alti standard del lusso.

Stephen Alden, ceo di Raffles e Orient Express (Gruppo Accor) ha aggiunto: «È un privilegio poter far rinascere il marchio Orient Express, riportando in vita il suo raffinato spirito nomade per una nuova generazione di viaggiatori. Il percorso originale del treno fu innovativo per il modo in cui riunì le culture: l’Occidente con l’Oriente, la storia con la modernità. Come “artigiani del viaggio”, faremo rivivere questa esperienza vecchio stile “verso l’altrove”, basata su un simile insieme di paradossi: un viaggio e una destinazione, stupore e ispirazione, movimento e contemplazione. Con panorami spettacolari e diverse culture regionali come sfondo, siamo certi che gli ospiti troveranno l’esperienza dell’Orient Express in Italia davvero indimenticabile».