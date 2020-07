Accor apre il 72% degli hotel italiani e annuncia “Viaggia senza pensieri”

Al fine di offrire agli ospiti che scelgono l’Italia una maggiore flessibilità e più tranquillità in fase di prenotazione, Accor – nel nostro Paese la catena alberghiera ha il 72% del network in attività – ha creato la formula Viaggia senza pensieri: le migliori tariffe disponibili, infatti, sono cancellabili o modificabili sino a 72 ore prima dell’arrivo.

Per chi cerca un soggiorno lussuoso con vista su un mare blu e cristallino, gli hotel Pullman Timi Sardegna e Capovaticano Resort Thalasso & Spa – MGallery sono pronti ad accogliere chi desidera lasciarsi coccolare a 360°.

Per coloro che desiderano scoprire le piccole città, invece, consigliati il Mercure Reggio Emilia Centro Astoria e l’ibis Como. Per chi invece non rinuncia al fascino delle città d’arte, il Sofitel Rome Villa Borghese e l’Hotel Palazzo Caracciolo Napoli MGallery sono pronti per diventare i perfetti place to stay.