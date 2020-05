Accoglienza Sicura, il marchio antivirus di Federalberghi

Federalberghi ha realizzato il marchio Accoglienza Sicura (il suo nome è lo stesso del protocollo sanitario proposto al governo), che include un set di strumenti di comunicazione – distribuito tramite le sedi territoriali – che le imprese associate possono utilizzare per sottolineare la loro attenzione alla tutela della salute degli ospiti e dei collaboratori.

Un marchio, si legge su HotelMag, house organ dell’associazione presidiata da Bernabò Bocca, che intende rammentare a tutti le precauzioni da adottare al fine di svolgere in sicurezza le normali attività quotidiane.

Questi gli strumenti a disposizione: bollo, per comunicare e valorizzare l’attenzione che l’azienda dedica alla tutela della salute; depliant, per fornire informazioni sulle modalità di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale; cartelli, per riassumere i comportamenti da tenere e le precauzioni da adottare; firma/web, da apporre in calce a tutte le email e da pubblicare sul sito internet della struttura.