Abu Dhabi, tutte le regole per la riapertura degli alberghi

Ecco come prepara la ripartenza la capitale degli Emirati Arabi Uniti. Il Dipartimento Cultura e Turismo di Abu Dhabi (Dct Abu Dhabi) ha condiviso con gli hotel dell’emirato le linee guida per ottenere l’autorizzazione necessaria per la riapertura di ristoranti, lounge, bar, spiagge, piscine e palestre.

Fermo a causa delle misure precauzionali imposte per contenere la diffusione del Covid-19, il settore dell’hospitality si prepara a riaprire le strutture e a riprendere il commercio non appena verrà concessa l’approvazione da parte di Dct Abu Dhabi. Per ottenere l’autorizzazione necessaria, gli alberghi dovranno attuare tutte le disposizioni previste dal documento divulgato dal dipartimento.

Le linee guida stabiliscono i requisiti di garanzia dell’idoneità, ovvero l’adozione di: misure generali, regole per il distanziamento sociale, misure per la gestione dell’affluenza e disposizioni per il rientro dei dipendenti.

Tra le disposizioni generali: orari di esercizio limitati per i punti vendita, dalle 6 alle 19; sterilizzazione delle strutture su base regolare; fornitura di igienizzanti per le mani all’ingresso; individuazione di punti di entrata e uscita distinti e segnalati; installazione di telecamere termiche integrate dal sistema National Emergency Crisis e Disaster Management Authority.

Sono anche obbligatori: una stanza per l’isolamento dei casi sospetti di coronavirus e un team medico a disposizione durante le ore di funzionamento. I visitatori sono tenuti a indossare le mascherine in ogni momento e sono invitati a preferire modalità di pagamento smart per ridurre i contatti e i contagi.

«L’insieme delle misure che abbiamo condiviso con i partner alberghieri garantirà non soltanto la pronta ripresa delle attività, ma anche la sicurezza e la protezione di tutti i membri della comunità – ha affermato Ali Hassan Al Shaiba, executive director of tourism and marketing Dct Abu Dhabi – Queste linee guida stabiliscono criteri rigorosi da seguire, che verranno monitorati dai nostri ispettori tramite numerose visite in loco. Una volta osservati questi elevati standard di salute e sicurezza, Dct Abu Dhabi approverà la riapertura delle strutture e la ripresa del commercio. Il personale e gli ospiti degli hotel potranno fare affidamento al 100% sulla sicurezza».

Le linee guida stabiliscono anche rigide misure di social distancing e controllo dell’afflusso di persone. I contrassegni per il mantenimento di un adeguato distanziamento sociale saranno apposti sui differenti piani degli edifici e sulle scale mobili, mentre gli ascensori verranno riservati alle persone con disabilità. La disposizione dei posti a sedere consentirà la presenza di solo quattro persone per tavolo, con 2,5 metri di distanza tra i tavoli.

La capacità di ogni struttura sarà ridotta al 30% della capienza totale. Ai ristoranti e ai locali viene richiesto di comunicare con apposita segnaletica all’ingresso il numero massimo di clienti consentiti all’interno.

Non sarà permessa alcuna attività di intrattenimento e i turisti potranno visitare le strutture per un massimo di tre ore.

Sono previste regole molto rigide anche in merito al rientro dei dipendenti. Ognuno dovrà sottoporsi a un test Covid-19 prima di poter tornare al lavoro e, successivamente, ogni due settimane. Il controllo della temperatura verrà effettuato regolarmente durante l’orario di lavoro su tutto il personale, che sarà formato anche in materia di protocolli di risposta alle emergenze per il virus.