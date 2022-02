Abu Dhabi spinge sul Mice: accordo sulle esperienze con Miral













Abu Dhabi Convention and Exhibition Bureau (Adceb) ha annunciato la partnership con Miral, il principale curatore di esperienze di Abu Dhabi, per rafforzare la posizione dell’Emirato come destinazione leader in ambito Mice e attrarre eventi aziendali con più di 500 partecipanti.

La partnership ha portato alla creazione Business Events Fund, un fondo unico nel suo genere che si allinea con la strategia del Dipartimento della Cultura e del Turismo di Abu Dhabi (Dct Abu Dhabi): lavorare in sinergia con i partner dell’industria in diversi settori al fine di attrarre e generare grandi eventi aziendali e viaggi incentive in entrata nell’Emirato.

Di fronte alla crescente offerta delle diverse destinazioni nei confronti dei gruppi aziendali, il nuovo Business Event Fund creerà una proposta per attirare i clienti business, oltre a diventare ulteriore strumento di promozione dell’Emirato per le dmc locali e internazionali e gli organizzatori di eventi. Con il programma che adotta un rollout graduale iniziato il 1° gennaio 2022, la fase pilota si concentrerà su meeting e viaggi incentive. Sulla base del successo di queste due unità, le conferenze e le mostre si aggiungeranno in una fase successiva.

«Quando si sceglie una città ospitante per qualsiasi attività di eventi, entrano in gioco molti fattori, come accessibilità, disponibilità di alloggi, capacità delle sedi, spazi per riunioni, esperienze uniche e, naturalmente, budget – commenta Mubarak Al Shamsi, direttore di Adceb – Ad Abu Dhabi, individualmente, c’è molta concorrenza, ma collettivamente, abbiamo una proposta unica per puntare a gruppi di nicchia a cui possiamo offrire Abu Dhabi come opzione redditizia. Guardando a Yas Island, con la sua maggiore occupazione alberghiera e la disponibilità di locali, l’isola è ora in grado di ospitare eventi di 500 delegati o più ed è un forte concorrente, a livello globale, quando si tratta di attrarre eventi Mice».

Concentrando le forze su un’offerta appetibile, i team sales e marketing di Adceb e Miral presenteranno l’Emirato come destinazione leader Mice a livello locale, regionale e globale. Previsto il rafforzamento delle attività di vendita e marketing, come l’organizzazione di viaggi di familiarizzazione, sopralluoghi e l’organizzazione di eventi per i potenziali clienti per promuovere Abu Dhabi, grazie ai legami con i brand di hotel internazionali e una rete di team sales.

«Siamo orgogliosi di collaborare con l’Abu Dhabi Convention & Exhibition Bureau per promuovere Yas Island e la capitale degli Emirati Arabi Uniti come destinazione ideali per i viaggiatori Mice – aggiunge Taghrid Al Saeed, executive director of marketing and destination strategy di Miral – La nostra visione strategica per Yas Island ha consegnato una posizione di primo piano per il tempo libero e l’intrattenimento, con l’aggiunta nel 2021 di nuove strutture e servizi di classe mondiale come l’Etihad Arena e tre offerte di alloggi di alto livello. Questa partnership rafforzerà l’attrattiva globale di Abu Dhabi e richiamerà ulteriormente gli operatori economici locali e internazionali».