Abu Dhabi Specialist Program, al via l’elearning per t.o. e adv

Una piattaforma elearning a disposizione di operatori e agenti di viaggi per ottimizzare la conoscenza e la vendita di Abu Dhabi: è l’operazione Abu Dhabi Specialist Program, messa a punto dal Dct Abu Dhabi e che fornisce tutte le informazioni sull’emirato attraverso una serie di corsi online. Il programma verrà distribuito a più riprese in 17 mercati differenti tra cui l’Italia che, a partire da lunedì 3 agosto, vedrà attivata la propria piattaforma in italiano.

«Abu Dhabi Specialist Program rappresenta un significativo passo avanti nel superamento dei limiti e degli ostacoli che hanno caratterizzato il periodo appena trascorso – sottolinea Saood Al Hosani, acting undersecretary Dct Abu Dhabi – Attraverso questa iniziativa saremo in grado di raggiungere un numero elevato di operatori turistici in tutto il mondo. Questo programma di formazione garantisce a tutti i partner del settore partecipanti un accesso diretto e facilitato ai nuovi contenuti relativi ad Abu Dhabi, semplificando il processo di promozione e vendita della destinazione».

Nel corso della presentazione svoltasi online, Nouf Al Hashmi, unite head Dct Abu Dhabi, Dora Paradies, country manager per l’Italia, e Teresa Bernabè, pr & media account executive, hanno spiegato che la piattaforma contiene sezioni specifiche: una volta iscritti si accede a cinque moduli (come vendere Abu Dhabi, un focus su Abu Dhabi City, le attrazioni dell’emirato, interessi speciali e itinerari) e chi completa il percorso può prendere parte a fam trip, industry rate e promozioni ad hoc.

Accanto a questi moduli, nel sito sono a disposizione anche mappe interattive, molto utili per capire dove si trovano le attrazioni e le attività, con una sezione di domande-guida sulla destinazione per anticipare con specifiche risposte alcune curiosità e approfondimenti degli operatori.

Inoltre, verranno presentate di volta in volta le novità sulle attraction e gli eventi della meta, ad esempio il nuovissimo Jebel Hafit Desert Park; e ancora gallery fotografiche e brochure che si possono scaricare per arricchire la documentazione da rilasciare alla clientela, non appena scatterà la ripartenza del turismo internazionale.