Abu Dhabi punta sul turismo sportivo per la ripartenza

Sarà il turismo sportivo a segnare la ripartenza turistica di Abu Dhabi: il Dipartimento Cultura e Turismo dell’emirato (Dct Abu Dhabi) e Ufc, la principale organizzazione mondiale di arti marziali miste, hanno infatti annunciato che “Return to Ufc Fight Island”, la celebre serie Ufc, si terrà a Yas Island dal 26 settembre al 24 ottobre.

Dopo il successo indiscusso dell’evento inaugurale a luglio, che ha favorito la creazione dell’innovativa safe zone Ufc Fight Island estesa a tutte le aree per eventi di Yas Island, il ritorno della serie, meno di tre mesi dopo, è un segnale importante per lo sport e il turismo della regione.

Il Dipartimento Turismo evidenzia che la capitale degli Emirati Arabi Uniti continua a occupare una posizione di rilievo nell’organizzazione di eventi sportivi celebri, attraverso la messa a punto di accurati protocolli sanitari e per la sicurezza, garantendo un ulteriore impulso all’economia locale e visibilità ad atleti di fama mondiale. “Return to Ufc Fight Island” inizierà con un incontro per il titolo dei pesi medi il 26 settembre.

E la safe zone collaudata durante Ufc Fight Island a luglio includerà un’arena, diversi hotel e spazi per l’allenamento, l’intrattenimento e la ristorazione. Abu Dhabi ha inoltre guidato lo sviluppo della certificazione Go Safe, che applica gli standard internazionali in materia di igiene e sicurezza alle strutture ricettive, alle attrazioni, ai centri commerciali e ai luoghi pubblici dell’emirato e sostiene l’impegno della capitale nel contrastare la diffusione del Covid-19, tramite test diffusi, servizi igienico-sanitari avanzati e misure di social distancing.

«Ufc Fight Island si è rivelato un enorme successo e il suo ritorno immediato testimonia la forza della nostra partnership con Ufc e la competenza e preparazione di Abu Dhabi dimostrate nella gestione di importanti eventi internazionali assicurando i più alti livelli di sicurezza e salute – sottolinea Mohamed Khalifa Al Mubarak, chairman Dct Abu Dhabi – In altre parole “Return to UFC Fight Island” conferma l’impegno della destinazione nel promuovere eventi sportivi e turistici, nonché l’approccio collaborativo adottato dai vari dipartimenti governativi per garantire la ripresa del turismo, degli affari e di altri importanti eventi internazionali in più settori».