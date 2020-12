Abu Dhabi, più incentivi per gli agenti che diventano Specialist

Dct Abu Dhabi celebra i primi tre mesi di attivazione dell’Abu Dhabi Specialists Program offrendo un incentivo speciale: i primi 400 agenti e consulenti di viaggio che completeranno tutti e cinque i moduli di formazione diventando quindi “Specialist” entro il 31 gennaio 2021, avranno diritto a un voucher del valore di 25 euro.

Il regolamento è consultabile interamente nella sezione “Riconoscimenti per gli agenti” sulla piattaforma Abu Dhabi Specialists.

Inoltre, tutti gli utenti che termineranno con successo l’intero corso online riceveranno, in aggiunta al diploma, banner tematici per personalizzare la propria firma digitale e inviti riservati che consentono di partecipare a una serie di training in collaborazione con i partner più esclusivi dell’emirato.

Louvre Abu Dhabi, Marriott International Luxury Brand ed Experience Hub Yas Island – Ferrari World Abu Dhabi sono soltanto alcuni dei protagonisti dei webinar organizzati negli scorsi mesi. In palio anche la partecipazione a un esclusivo fam trip ad Abu Dhabi in partnership con Etihad Airways.

La piattaforma fornisce tutte le risorse necessarie per conoscere e vendere al meglio la destinazione. Troviamo infatti una mappa interattiva, il calendario degli eventi, contenuti specifici di approfondimento, immagini e video, la sezione dedicata alla formazione, le attrazioni, le strutture ricettive, curiosità, esperienze tradizionali e originali e tour tematici consigliati.