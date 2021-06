Abu Dhabi, niente quarantena per i turisti italiani













Il Dipartimento della Cultura e del Turismo di Abu Dhabi (Dct Abu Dhabi) ha pubblicato l’elenco aggiornato delle destinazioni in “Green List” con l’esenzione delle misure di quarantena obbligatorie dopo l’atterraggio ad Abu Dhabi e l’Italia figura tra queste insieme ad Australia, Austria, Azerbaijan, Bhutan, Brunei, Cina, Danimarca, Finlandia, Germania, Groenlandia, Hong Kong, Islanda, Israele, Giappone, Malta, Mauritius, Moldavia, Marocco, Nuova Zelanda, Norvegia, Portogallo, Arabia Saudita, Singapore, Corea del Sud, Spagna, Svezia, Svizzera, Taiwan, Stati Uniti d’America e Uzbekistan

Maggiori informazioni sulla “Green List” sono disponibili su www.visitabudhabi.com. Il Dipartimento della Cultura e del Turismo – Abu Dhabi (DCT Abu Dhabi) continuerà inoltre a pubblicare aggiornamenti relativi alla lista e allo stato generale dei viaggi nel corso dei prossimi mesi.

I passeggeri in arrivo da queste destinazioni saranno esentati dalle misure di quarantena obbligatorie dopo l’atterraggio ad Abu Dhabi e dovranno solo sottoporsi a test Pcr all’arrivo all’aeroporto di Abu Dhabi.

Tutti i Paesi, le regioni e i territori inclusi nella “Green List” saranno poi regolarmente aggiornati in base allo sviluppo internazionale. Il Dipartimento Turismo di Abu Dhabi comunica inoltre che l’inclusione nell’elenco è soggetta a rigorosi criteri di valutazione in termini di salute e sicurezza al fine di garantire il benessere della comunità degli Emirati Arabi Uniti. L’elenco non si riferisce alla cittadinanza, bensì ai Paesi da cui viaggiano i passeggeri.