Abu Dhabi, le nuove regole d'ingresso per i turisti













Abu Dhabi torna ad accogliere i viaggiatori vaccinati da tutto il mondo. E anche quelli non vaccinati provenienti dai Paesi in “Green List”. Dopo il recente aggiornamento delle linee guida per l’ingresso internazionale annunciate dall’Abu Dhabi Emergency Crisis and Disasters Committee, Dct Abu Dhabi ha annunciato una direttiva che entrerà in vigore dal 5 settembre 2021.

Ma come sono, nel dettaglio, le procedure e i requisiti per entrare nella capitale degli Emirati Arabi Uniti per i viaggiatori internazionali?

Innanzitutto va detto che, per godere in sicurezza delle diverse esperienze della città, chi viaggia ad Abu Dhabi avrà bisogno dell’Abu Dhabi Green Pass. Il processo per registrare il proprio certificato di vaccinazione internazionale o documento di esenzione dalla vaccinazione andrà fatto 5 giorni prima della data del viaggio. Una volta effettuata la registrazione, gli utenti riceveranno un sms di conferma con un collegamento all’app Alhosn. All’arrivo nell’Emirato, i viaggiatori riceveranno un numero di identificazione; questo codice completerà la registrazione sull’applicazione.

A seguito di un test Pcr in aeroporto, i visitatori potranno quindi attivare il green pass, che consentirà loro di accedere a tutti gli spazi pubblici dell’emirato. I bambini sotto i 12 anni e le persone con disabilità moderate e gravi sono esenti dal tampone.

In base alle nuove linee guida, i viaggiatori vaccinati provenienti dai Paesi in Green List devono presentare un test Pcr negativo effettuato entro 48 ore prima della partenza ed effettuarne un altro all’arrivo in aeroporto. Saranno esentati dalla quarantena, ma dovranno eseguire un ulteriore test il sesto giorno di permanenza organizzato all’interno degli hotel presso cui sono ospiti.

Anche i viaggiatori vaccinati provenienti da Paesi non presenti in Green List possono entrare nell’emirato. Sarà loro richiesto di mostrare un test Pcr negativo effettuato al massimo 48 ore prima della partenza e di effettuare un test in aeroporto all’arrivo. Saranno esentati dalla quarantena, ma dovranno eseguire due ulteriori tamponi rispettivamente il quarto e l’ottavo giorno di permanenza (contando il giorno di arrivo come giorno 1), organizzato all’interno degli hotel presso cui sono ospiti.

Quanto ai non vaccinati provenienti dai Paesi in Green List, anche questi saranno esentati dalle misure di quarantena. Sarà loro richiesto di mostrare un test Pcr negativo effettuato al massimo 48 ore prima della partenza e di eseguire un test all’arrivo. Dovranno anche eseguire due ulteriori tamponi il sesto giorno e il nono giorno di permanenza.

I viaggiatori non vaccinati che arrivano da Paesi non presenti in Green List dovranno mostrare un test Pcr negativo effettuato al massimo 48 ore prima della partenza ed eseguire un test Pcr all’arrivo. Saranno tenuti a rispettare una quarantena di 10 giorni a casa o in hotel. Dovranno poi effettuare un test il nono giorno; in caso di risultato negativo la quarantena potrà concludersi al decimo giorno.

Quanto agli spostamenti una volta arrivati ad Abu Dhabi, dal 20 di agosto l’emirato ha implementato un protocollo che consente solo a coloro che sono completamente vaccinati, ufficialmente esentati o di età inferiore ai 16 anni di accedere ai principali luoghi e attrazioni pubblici.

Per mantenere lo stato “verde” sull’app Alhosn, gli utenti completamente vaccinati devono mostrare il risultato negativo di un test Pcr effettuato entro gli ultimi 30 giorni. Coloro che sono ufficialmente esentati, devono mostrare il risultato negativo di un test Pcr effettuato entro gli ultimi 7 giorni. I bambini di età inferiore ai 16 anni ricevono automaticamente lo stato verde senza la necessità di eseguire nessun test.