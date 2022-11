Abu Dhabi lancia la campagna experience “Trova il tuo ritmo”

Il Dipartimento della Cultura e del Turismo di Abu Dhabi (Dct Abu Dhabi) ha presentato la sua ultima campagna “Experience Abu Dhabi. Trova il tuo ritmo”.

La campagna mostra le connessioni tra la ricchezza del patrimonio culturale e le esperienze emozionanti che si possono sperimentare. Yas Island accoglie il mondo con parchi a tema e attrazioni sul lungomare per tutto l’anno, con eventi e intrattenimenti per famiglie e per tutte le età. A soli 15 minuti di distanza, Saadiyat Island si contraddistingue per una cultura vibrante e per l’architettura indimenticabile del Louvre Abu Dhabi.

Experience Abu Dhabi. Trova il tuo ritmo invita i visitatori ad accendere la propria curiosità visitando anche i siti Patrimonio dell’Umanità di Al Ain, a vivere l’avventura e la tranquillità tra le dune del deserto e ad abbracciare l’affascinante passato di Abu Dhabi con musei iconici e antichi forti.

Abu Dhabi è anche un hub globale per gli eventi, con un calendario ricco di attività per tutti i gusti. Recentemente, la destinazione ha ospitato le prime partite dell’Nba nella regione, e ha incantato le famiglie e i visitatori più giovani con il debutto in Medio Oriente dello spettacolo di Broadway di fama internazionale, il musical Disney Il Re Leone e l’accattivante Disney on Ice.